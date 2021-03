A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari está com todos os 25 leitos ocupados, hoje, caso estejam com sintomas moderados ou graves da covid-19, os moradores da cidade precisarão aguardar vagas em hospitais ou unidades de saúde, sendo cadastrados na Central de Vagas.

Na manhã de hoje, durante link ao vivo na TV Gazeta, a diretora geral da UPA em Guarapari, Alessandra Simões, comentou sobre a situação dos leitos ocupados e defendeu o seguimento das medidas necessárias para prevenção, como o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social.

“Nós ampliamos nossa capacidade, estamos com uma vazão menor para os hospitais de referência, a administração não poupa esforços. Se estivéssemos com uma vazão maior (para os hospitais) certamente não estaríamos com 100% de ocupação nestes leitos. É super importante manter o distanciamento social, uso de máscaras e uso de álcool em gel para que consigamos desocupar os hospitais da região”, disse Alessandra.

Ao todo, foram disponibilizadas 25 vagas para leitos especiais para combater a covid-19, 20 da UPA e outros 5 criados na tenda que fica em frente. Por causa da situação, enviamos questionamentos para a Prefeitura sobre o caso, que nos respondeu afirmando que não existe a intenção de criar novos leitos até o momento.

Confira os questionamentos abaixo:

Casos da covid-19 na cidade. Até o momento a cidade de Guarapari já registrou 250 óbitos causados pela doença. Foram 11.206 casos confirmados, 10.233 curados, 34.573 notificados, 16.506 descartados e 6.861 suspeitos. A taxa de letalidade está em torno de 2,2%.

Os bairros mais atingidos são: Praia do Morro com 1.553 casos, Muquiçaba com 847, Itapebussu com 708, Santa Mônica com 612, Ipiranga com 590, Centro com 538, Kubistchek com 423, São Gabriel com 318 e Jardim Santa Rosa com 299.