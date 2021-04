O documentário “Pedro Liberdade: Um Rio que Passou em Nossa Terra”, produzido pela Fundação Cultural Casarão das Artes e DoctumTV, foi premiado pela Mostra Internacional Inhapim Cine Festival. O longa, que foi idealizado pelo Presidente do Conselho Administrativo da Rede Doctum, professor Cláudio Leitão, e dirigido pelo professor e Presidente do Casarão das Artes, Américo Galvão, recebeu 5 premiações: de melhor direção, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor produção e melhor trailer.

O filme conta a história de Pedro Casaldáliga, poeta, profeta e padre, que escolheu compartilhar a sua fraternidade e luta pela justiça com os povos pobres do Brasil. O documentário, com pouco mais de uma hora de duração, busca ser um registro histórico contemporâneo da trajetória de um grande nome reconhecido internacionalmente por defender os direitos humanos, especialmente dos indígenas e marginalizados.

O Inhapim Cine Festival recebeu a inscrição de 721 obras, sendo selecionadas apenas 96 para exibição e parecer de um júri formado por 106 diretores. O documentário premiado reúne uma série de depoimentos que nos ajudam a conhecer a jornada de Pedro Casaldáliga. O filme conta também com a montagem e edição de Nathan Vieira e produção e entrevistas de Regiane Pires, jornalistas da Doctum TV em Caratinga-MG.

Para Cláudio Leitão, idealizador do projeto, o documentário cumpre um papel importante na preservação da memória de um símbolo para os movimentos sociais e exemplo de coragem diante de ameaças. “Me emocionei muitas vezes e tenho certeza que muitos também vão se emocionar com este documentário. Pedro Casaldáliga se faz presente neste momento de escuridão e o filme teve o cuidado de contemplar todas as artes, com fortes depoimentos, vindo a se tornar um cometa que iluminará muitos corações e mentes”.

Segundo o diretor e roteirista do documentário, Américo Galvão, o reconhecimento do trabalho realizado é uma grande alegria. “Tenho muito a agradecer ao nosso incentivador, professor Cláudio Leitão, e nos orgulhar da reduzida equipe formada pelos jornalistas Natan Vieira e Regiane Pires, que se envolveram na realização desta arte coletiva que é o cinema. Neste filme, produzido durante esta crise sanitária e humanitária em que estamos vivendo, buscamos homenagear o grande ser humano, profeta e padre, que escolheu o Brasil para testemunhar sua fé na vida. Sua história nos convida a não temer a liberdade e nos mantermos determinados na luta constante para humanizar a humanidade. Este é o maior legado do Pedro Casaldáliga”.

De acordo com o cineasta brasileiro Silvio Tendler, que já produziu e dirigiu cerca de 80 obras, entre curtas, médias e longas-metragens, o filme “Pedro Liberdade: Um Rio que Passou em Nossa Terra” é um documentário emocionante e necessário. “Trata-se de um filme bem montado e arquitetado, com belíssima trilha sonora, excelente fotografia e ótimos depoimentos. Parabenizo toda a equipe esta obra sobre Pedro Casaldaliga.

O Inhapim Cine Festival. A Mostra Internacional Inhapim Cine Festival tem a finalidade de divulgar e exibir obras audiovisuais de curta, média e longa-metragem; de ficção ou documental, com temáticas livres, produzidas em qualquer país. Além de promover ações de formação, debates e encontros. O Inhapim Cine Festival 21, aconteceu de forma online entre os dias 05 de fevereiro e 27 de março. A premiação ocorreu na última quinta-feira, 25.

Participaram da seleção 106 cineastas, avaliando com 1432 votos as categorias: Internacional, Longa metragem, Média, Curta metragem, Documentário, Filmes do Leste de Minas e Animação.

Fundação Cultural Casarão das Artes. Construir o futuro, resgatando o passado, mas com o presente pujante; esse é o objetivo da Fundação Cultural Casarão das Artes, localizado em Caratinga. Desde sua inauguração em 2012, o espaço pertencente à Doctum abriu as portas para acolher os mais diversos projetos artísticos: Teatro, música, cinema, literatura, palestras, artes plásticas e dança. Além disso, o espaço abriga grandes obras, como as de Millôr Fernandes. No acervo pessoal do cartunista, o público tem contato com a vida e a obra dele. Foram doados, por Ivan Fernandes, filho do escritor, mais de cinco mil livros de Millôr para a Fundação.

O documentário completo está disponível no canal da Doctum TV, no Youtube.

FICHA TÉCNICA

Título: Pedro Liberdade: um rio que passou em nossa terra

Ano de Produção: 2020

Direção e Roteiro: Américo Galvão Neto

Duração: 1:11:21

Montagem e Edição de Som: Nathan Vieira

Entrevistas: Regiane Pires

Produção: Fundação Casarão das Artes e DoctumTv

Classificação: Livre

Gênero: Documentário contemporâneo

País de Origem: Brasil