A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), realizou na noite da última quinta feira (13), a etapa final do concurso do Rei Momo, Rainha e Musa do Carnaval 2020, com o objetivo fomentar e valorizar os personagens culturais/populares do carnaval.

Sucesso de público, o evento aconteceu no Mex, Praia do Morro, com entrada franca e reuniu, além dos candidatos, diversos amantes do samba. Todos os participantes precisaram mostrar muita simpatia, charme, samba no pé, domínio de passarela e fantasia, quesitos avaliativos para eleição dos vencedores.

Os vencedores Rodrigo Gomes Mônaco, Rei Momo; Maria Luiza Santos Santana, Rainha; e Phabya Rodrigues Braga, Musa, recebem uma premiação de R$1.000,00, um book com 10 fotos profissionais, uma faixa e uma coroa.

Agora, o Rei Momo, Rainha e Musa do Carnaval 2020, farão apresentações nos principais bailes carnavalescos, escolas públicas e privadas, comunidades, agremiações carnavalescas e outros lugares, agendados pela coordenação do concurso.