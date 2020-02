Ao reformar ou construir uma casa, é preciso atentar-se a todos os detalhes pra deixar o nosso cantinho do jeitinho que a gente gosta. Um dos itens que sempre precisam ser escolhidos com cuidado é a porta para para o seu ambiente. Afinal, é necessário sempre considerar quatro características nessa escolha: beleza, funcionalidade, durabilidade e praticidade.

Pensando nisso, a Ribeiro e Pádua Material de Construção resolveu reunir valiosas dicas para ajudar a selecionar a porta perfeita para o seu espaço. Confira agora três orientações importantes na aquisição desse item.



🚪 Entrada x ambientes internos: é muito importante analisar o ambiente em que a porta vai ficar. Pra ambientes externos, as portas mais indicadas são as de madeira maciça, porque são resistentes ao vento, ao sol e a chuva e porque garantem maior segurança. Pra ambientes internos é recomendado instalar portas mais leves e semiocas.

🚪 Essa dica é primordial para quem tem pouquíssimo espaço em casa: portas de correr ou portas sanfonadas são alternativas ideais! Esses tipos de porta são perfeitos pra você que precisa otimizar o espaço, podendo incrementar no estilo do seu cômodo. 😍

🚪 Materiais: as portas de madeira são elegantes e tem um bom isolamento térmico e acústico. As de aço costumam apresentar mais durabilidade e são um pouco mais fáceis de consertar ou fazer manutenções. Também tem as portas de alumínio que são bem modernas e de alta durabilidade e as de PVC que são econômicas e com ótima vedação térmica e acústica.

