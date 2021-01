Com alegria em nossos corações que a Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Guarapari recebe a imagem de Nossa Senhora da Penha em nossa cidade. A imagem peregrina sairá especialmente do Convento da Penha em Vila Velha, para que possamos demonstrar nossa fé, gratidão e nosso clamor por dias melhores.

A solenidade Sol de Maria acontece nos dias 29, 30 e 31 de janeiro com celebração da Santa Missa, carreata pelas ruas do centro da cidade, atendimento de confissões, oração do Terço da Misericórdia e Ofício de Nossa Senhora.

“Vamos aproveitar a vinda da imagem de Nossa Senhora da Penha, para demonstrar a nossa fé, pedir a Nossa Senhora que essa vacina possa atender as expectativas e esse vírus possa ir embora o mais rápido possível”, disse o Padre Diego Carvalho, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.

Ano passado o evento (Sol de Maria) aconteceu na praça da Praia da Areia Preta, neste ano, devido a pandemia, para que possamos ter um melhor controle a programação será toda na Matriz do Centro.

Confira a programação e participe dentro do possível. Não se esqueça de usar máscara. Se for do grupo de risco, fique em casa.

Confira a agenda: