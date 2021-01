A Secretaria de Estado da Saúde confirmou que Guarapari ultrapassou hoje (08) 7.000 casos confirmados da Covid-19. Das 7.030 pessoas acometidas pela doença na cidade, 5.415 são consideradas curadas e 180 faleceram por complicações da enfermidade. Estes dados foram registrados do início da pandemia até o atual momento.

Espírito Santo. Nas últimas 24h, 22 novas pessoas faleceram devido à Covid-19 no Espírito Santo. Neste mesmo período, 2.092 pessoas foram infectadas com o vírus no estado e 2.356 capixabas foram considerados curados.

Desde o início da pandemia, 260.970 capixabas se infectaram com o coronavírus, 240.711 foram curados da doença e 5.287 faleceram em decorrência da Covid-19.