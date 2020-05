A cidade de Guarapari no Espirito Santo virou um dos assuntos mais comentados da rede social Twitter. A cidade ficou entre os 10 assuntos mais comentados na noite de ontem (28). O debate teria começado porque um perfil de um Mineiro de Belo Horizonte, postou mensagem comentando que “O Estado não tem comida, não tem sotaque, só tem Guarapari”.

Debate. Isso foi o bastante para o assunto ficar nos “Trending Topics” e virar um grande debate entre os defensores de Guarapari e do Estado, que eram maioria, e entre as pessoas que defendiam o argumento do cidadão mineiro.

Muitos postaram fotos do Estado e de Guarapari, criticaram quem falava mal e tudo virou uma grande zoação. A sequencia do debate você pode ver aqui: https://twitter.com/search?q=%23guarapari&src=typed_query&f=live

Veja mais alguns prints.