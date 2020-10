Davi Vilas tem apenas 10 anos de idade, mas já é grande promessa no futebol nacional. Nascido em Guarapari, o menino joga desde os 4 anos, o menino já teve passagem pelo Cruzeiro e agora segue para o Flamengo.

Segundo o pai de Davi, Rodrigo Vilas, engenheiro, conhecido também como Galo, na copa de 2004 a família passou um tempo em Goiânia e como estavam morando próximo ao Centro de Treinamento do Goiás, Davi, aos 4 anos, entrou para a escolinha de futebol. “Durante a copa no Brasil eu estava fazendo uma obra no estado de Goiás. O irmão dele também jogava. Davi começou a treinar na escolinha, no final do ano o treinador me chamou dizendo que descobriu o Eric que jogava no Vasco, no Atlético, Botafogo. O técnico me disse: pai, vocês têm uma joia em casa, tem que saber lidar. Eu falei, você está falando de um menino de 4 anos?”, afirma.

Rodrigo diz que nunca pensou em receber outra notícia, até mesmo porque seu filho mais velho já apostava na carreira de jogador de futebol. “Eu já acompanhava o mais velho que hoje está com 18, tentando ir para Portugal. Não imaginava, mas com a fala do treinador eu pensei, poxa, um cara que é do mundo do futebol fala isso, aí eu comecei a perceber o talento que ele tinha, ele jogava sempre 2 ou 3 categorias além da dele, estava dando conta do recado”, declara orgulhoso.

Em Guarapari, Davi foi campeão de vários torneios. Ao final de 2018, fez um tipo de teste pela internet e foi descoberto pelo Cruzeiro. “Ele fez um teste de paredão que é quando a pessoa dá um tapa na bola e recupera a bola quando ela vem ruim, eles medem o grau de habilidade e resposta. É uma tecnologia para poder achar talentos. Fomos para o Cruzeiro o André Luiz estava de férias, quando chegou de viagem, foi assistir ao treino dele e com meia hora aprovou ele. Na época o André me mandou um áudio: “Não foi meia hora não, foi duas vezes que ele pegou na bola, não deu nem cinco minutos não, o moleque é bom (…)””.

Davi já é patrocinado pela Nike. Segundo Rodrigo, ele é “o atleta mais novo do Espírito Santo a fechar com a Nike e um dos mais novos do Brasil”.

No Cruzeiro, Davi jogava como 2º volante, pelo tamanho e pela força, de acordo com o pai. “No Flamengo falaram que ele vai ser o capitão, algo assim”. Em breve, o menino de 10 anos estará treinando no Flamengo, seguindo todos os protocolos de higiene.

Davi conta que jogar era um sonho. “Vim jogando bola, joguei no Cruzeiro, quando a gente veio pra Guarapari, eu estava jogando, treinei e fui fazer um teste no cruzeiro e passei, fiquei um ano mais ou menos e agora já assinamos o contrato com o Flamengo. Segunda-feira a gente vai para o Rio”, afirmou o menino que sonha em jogar no Barcelona.

Davi, que treina duas horas e meia por dia, tem grandes expectativas e deixa um recado para as crianças que sonham em jogar futebol. “Tem que se dedicar, treinar todo dia, dar o máximo no treino e se tiver a chance, dar a vida no teste pra passar e jogar em time grande”, finaliza.