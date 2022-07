O trabalho visual, a técnica para reconhecer veículos com algum tipo de restrição e a tecnologia em favor da segurança pública somaram, até às 15h desta terça-feira (19), quatro veículos com restrição de furto e roubo recuperados pela Guarda Municipal de Vila Velha. Dois casos foram resolvidos com auxílio da Muralha Eletrônica. Dois homens foram conduzidos à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e um simulacro foi apreendido.

No Rio Marinho, uma Honda CG Fan vermelha foi identificada pela Muralha Eletrônica e as guarnições de motopatrulha mais próximas foram acionadas. Os guardas avistaram a moto e realizaram a abordagem. A moto foi apreendida e o condutor, que já possui passagens por furto e roubo de veículos, foi levado às autoridades policiais.

Na Rodovia Leste-Oeste, também após identificação da Muralha Eletrônica, a Guarda Municipal abordou um homem numa Honda CG 150 preta. A moto tinha sido furtada nesta segunda-feira (18). Uma mulher, que estava no DPJ para registrar um boletim de ocorrência, identificou a moto como sendo a usada por uma dupla para a roubarem. O capacete usado pelo assaltante era dela também.

Além desses casos, uma moto Honda CG vermelha, roubada nesta madrugada, e um Onix branco foram recuperados com denúncias registradas na Central da Guarda Municipal. Os veículos foram removidos ao pátio conveniado junto ao Detran e os proprietários acionados para reaverem seus bens.

Ao todo, a Guarda Municipal já recuperou, somente em 2022, 229 veículos em Vila Velha. Destes, 124 carros e 105 motos. Como medida de comparação, em todo o ano de 2021 a Guarda Municipal recuperou 212 veículos. Para o Secretário de Defesa Social e Trânsito, tenente-coronel Geovanio Silva Ribeiro, ultrapassar essa marca em menos de sete meses é fruto de investimento em treinamento e qualificação, equipamentos e tecnologia.

“No ano passado, já em setembro, iniciamos a operação com a Muralha Eletrônica. E em dezembro, adquirimos 10 novas motos para o grupamento de motopatrulha, que aumenta o sucesso de acompanhamento a outras motocicletas, por exemplo. Além disso, treinamos nossos guardas municipais constantemente”, explicou.