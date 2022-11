Policiais Militares do 10º Batalhão realizaram apreensão de drogas e arma de fogo no município de Guarapari nesta quarta-feira (16). Suspeitos foram detidos.

Ipiranga. Durante a tarde, por volta das 16h, militares receberam informação que alguns indivíduos estariam utilizando uma residência para o tráfico de drogas no bairro Ipiranga. Ao se aproximar do local foi avistado um homem em atitude suspeita e realizada abordagem policial. Com ele nada de ilícito foi encontrado, porém o suspeito afirmou que no interior da casa haviam drogas. Feita a vistoria no local foram localizados: 92 buchas de maconha, 4 pedras médias de crack, 10 pedras pequenas de crack, 01pino de cocaína, 01 balança de precisão, 01 arma de fabricação caseira que calça munição cal. 12 e 01 Capa de colete balístico na cor preta. O homem foi detido e conduzido para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Praia do Morro. Durante a noite, por volta das 20h, um suspeito foi detido em posse de R$170,00 em dinheiro e 05 pinos de cocaína no bairro Praia do Morro. Ao averiguar os dados do abordado constatou-se que o mesmo estava com mandado de prisão em aberto, sendo assim detido e conduzido para a Delegacia.

Ação conjunta. Ainda durante a noite, por volta das 22h, em uma ação conjunta com a Guarda Municipal de Vila velha, militares do 10º BPM e os agentes realizaram apreensão de vários materiais ilícitos, sendo: 6 tabletes grandes de maconha, 1 tablete médio de maconha, 2 porções médias de maconha, 181 buchas de maconha,1 porção média de cocaína, 2 porções pequenas de cocaína, 51 pinos de cocaína, 30 porções médias de crack, 377 pedras de crack, 21 munições intactas Cal. 38, R$585,45 (Quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), 3 balanças de precisão grandes, 1 balança de precisão pequena, vasto material de embalo, 5 facas médias, 1 martelo, 1 veículo + Chave, 2 Celulares, 1 relógio e 1 carteira com documentos.

A abordagem teve início em Vila velha e chegou ao município de Guarapari pois os abordados guardavam os materiais em uma residência no bairro Muquiçaba. Quatro suspeitos foram detidos. Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia regional juntamente com todo material apreendido nas ocorrências.