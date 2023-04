As escolas e creches de Anchieta irão ganhar reforço na segurança dos alunos e profissionais da educação com a ampliação das rondas e do patrulhamento da Guarda Civil Municipal nas unidades de ensino.

O reforço no patrulhamento e nas rondas da Guarda Municipal nas unidades de ensino já está acontecendo a partir de hoje (10). A pedido do prefeito Fabrício Petri, as equipes da Guarda Municipal, além das rondas, farão visitas periódicas às escolas, garantindo maior proteção à comunidade escolar.

Conforme o gerente municipal de Segurança Pública e Social, Wander Nogueira, os agentes administrativos também irão ajudar no reforço, com disponibilização de mais viaturas para as equipes.

A ampliação das rondas se soma às medidas já adotadas pela Secretaria Municipal da Educação, com o reforço no controle de acesso às unidades de ensino.