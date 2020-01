Quem for curtir a virada em Guarapari vai poder ver o show de Guilherme Lemos e Higino e Gabriel. Eles se apresentam na Praia do Morro, próximo ao Marlin a partir das 22h. A Praia do Morro terá ainda três pontos de fogos.

De acordo com a da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), os fogos da virada na Praia do Morro estarão localizados próximos às Pedras do Hotel Porto do Sol, Marlin e Morro da pescaria.

Ainda segundo a prefeitura, o tempo de duração será de aproximadamente 13 minutos. Castanheira (Siribeira), Meaípe, Enseada Azul (Peracanga), Santa Mônica e Setiba, terão um ponto cada e a média de duração é de oito minutos.

A expectativa do município é que durante todo o verão passem por aqui mais de 1 milhão e 300 mil pessoas. “Estamos programando tudo com muita responsabilidade, para atender os moradores e turistas, que irão passar suas férias aqui em Guarapari. Essa gestão tem trabalhado muito para fazer o melhor verão do Estado. Em breve serão divulgadas as programações culturais de todo o verão” disse a secretária municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura, Letícia Regina.