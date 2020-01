Você já parou para pensar que pessoas negativas influenciam na sua maneira de enxergar o mundo e encarar a vida? Aliás, este é um bom momento para refletir: você é um ser humano positivo ou negativo? Agora que você sabe em qual sintonia está, fica mais fácil perceber que a sua energia é alterada a partir de fatores externos e internos. Isso não é uma questão de escolha, você não pode se blindar totalmente dessa reação da natureza, isso é simplesmente um fato!

Fique cercado de pessoas otimistas e veja que, em pouco tempo, sua reação frente ao universo será influenciada pela energia positiva e, provavelmente, você passará a agir sob o efeito deste grupo. O mesmo acontece com a negatividade: se você se aproximar de pessoas pesadas, carregadas e tensas, fatalmente se tornará um ser mais preocupado e com inclinação para a infelicidade. A troca de energia acontece a todo o momento, pertence à natureza humana e ocorre independentemente do seu desejo!

Energia de Renovação – Dia 31 de Dezembro de 2019

Enquanto o Natal é uma ocasião introspectiva, para ser comemorada com a família, celebrando o nascimento de Jesus Cristo e nos fazendo recordar da infância e, até mesmo, de pessoas que já se foram, o Réveillon é uma festa com muita energia de renovação.

Na Virada do Ano, as pessoas estão com um fluxo de energia bastante positivo, criado a partir dos sonhos, expectativas, planos, vontade de vencer, desejo de viver mais e melhor, de prosperar na vida e entender a própria lenda pessoal para conseguir o crescimento profissional e espiritual, independentemente da religião de escolha de cada um. O desejo de reconstruir é muito perceptível no Réveillon!

Se você estiver próximo de pessoas com essa sintonia para virar o ano, fique certo de que a positividade será contagiante e que este fluxo de boas vibrações será compartilhado com você, que receberá um aditivo importante para a sua energia vital.

Energia Vital: um campo de força criado pelo ato de ter fé na vida!

A energia vital, sendo criada ou exercida, é uma consequência de uma ação maior, muito próxima do exercício de fé. O que diferencia um otimista de um pessimista, além das coisas práticas, é acreditar que a vida tem um sentido maior e que seguir adiante, com vontade de viver e ser feliz, realmente funciona!

Essa energia obtida pela fé é capaz de criar uma força energética impressionante no campo da sua aura, permitindo que você divida e receba de pessoas que estão na mesma vibração. Acredite, isso é tão lógico como 2 + 2 são 4!

Deixar de ter essa fé na vida é o próprio abandono, significa jogar a toalha e desistir de si mesmo – algo que não pode sequer ser cogitado, pois precisamos de nós, muito inteiros e bem energizados, para fazer a vida fluir e encontrar a plenitude da paz, da satisfação pessoal e da realização em todas as áreas da vida.

Abasteça sua energia vital com positividade

Que tipo de pessoa está ao seu redor? Quais conteúdos você consome? Como você abastece sua alma e seu intelecto? Todos estes pontos são mecanismos importantes para sua energia vital.

Se você adora ver vídeos negativos, depressivos, violentos e alarmantes que recebe pelo Whatsapp, pelos programas de TV ou em plataformas de streaming, você será contagiado por essa energia carregada e viverá assim, como um ser tenso e pesado.

O contrário também existe, sua energia pode ser fortalecida por conteúdos positivos, através do contato direto com pessoas que estão com uma boa vibração e que transmitem algum valor importante para sua aura, sua alma e sua personalidade. Aqui, estamos falando de amigos que convivem com você no dia a dia, na família, no trabalho, entre outras atividades.

Além de ter o contato direto com essas pessoas, ou seja, se cercar de amigos que sejam positivos e leves, é preciso entender que pessoas brilhantes produzem conteúdos com uma proposta de vida bem mais saudável e otimista. Este material está disponível em palestras, livros, mensagens, dicas, entrevistas e outros formatos encontrados em diversas plataformas. Busque esse tipo de conteúdo para se fortalecer!

Por fim, para a Virada do Ano, abasteça sua aura, sua alma e consciência de positividade, deixe a energia boa inundar sua vida e esteja pronto para renovar e recomeçar a sua luta pessoal recarregado de boas vibrações, força e motivação! Feliz 2020!

Ana Cavalcante

Por uma vida melhor