Moqueca Capixaba, com pirão de peixe, acompanhada da moquequinha de banana são pratos típicos da culinária do Espírito Santo, o Restaurante Pratão Capixaba reúne o melhor da comida do Estado e outros pratos a base de frutos do mar e realiza a Sexta de Frutos do Mar.

O evento que começou em 2018, no restaurante durante a Semana Santa, caiu no gosto dos clientes e já virou tradição. Na próxima sexta, 31 das 11h às 15h almoce e comprove. Beatriz Mozer, informou que além da moqueca, o cardápio temático também inclui a torta capixaba, moqueca de sururu, tilápia grelhada, salada de frutos do mar e mais de 20 opções para saborear.

Para quem não é fã dos frutos do mar, o restaurante reserva algumas opções de carnes e o setor de grelhados funciona normalmente. O Pratão Capixaba abre todos os dias com um buffet recheado de delícias, são mais de nove opções de proteínas, saladas e o char broiler com grelhados feitos na hora. Nos finais de semana, tem programação especial para a família toda.

*Atração infantil*. Para as crianças aos sábados, Tatá Fernandes alegra as crianças com pintura corporal e bola mania.

*Música ao vivo*. Aos domingos, além do famoso pernil à pururuca a Pratão Capixaba com geleia de pimenta, tem música ao vivo com Ziza Santos e Wenceslau Mateus.

Calendário de almoços temáticos – Restaurante Pratão Capixaba

Janeiro

31 sexta de frutos do mar

Fevereiro

12 quarta Italiana

20 quinta portuguesa

28 sexta de frutos do mar

Acesse nossas redes sociais e fique por dentro do cardápio do dia

https://www.facebook.com/RestaurantePrataoCapixaba/

https://www.instagram.com/prataocapixaba/

Endereço: Av. Padre José de Anchieta, 1248 – Aeroporto / Guarapari/ES (Perto do Supermercado Casagrande)