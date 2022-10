A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Postura e Trânsito

(Septran), informa que publicou nesta quinta-feira (06), o edital de chamamento,

para recadastramento de ambulantes interessados em continuar a exercer

suas atividades nas orlas do município. De acordo com a prefeitura, as inscrições serão de 17 a 28 de outubro.

Ainda segundo a prefeitura, os interessados deverão preencher o requerimento, preenchendo-os com todas as informações solicitadas, sem rasura, e também deverão

comparecer pessoalmente no prazo e local definidos no edital, conforme categoria interessada, munido de toda documentação.

De acordo com o secretário de Postura e Trânsito, Luiz Carlos Cardozo Filho, é importante observar as regras contidas no edital e alerta que é expressamente vedada a representação por terceiros, mesmo que por meio de procuração.

DAM. No ato da entrega dos documentos, será emitido o Documento de Arrecadação Municipal – DAM para recolhimento da taxa de inscrição no valor equivalente a 15 (quinze) IRMG – Índices de Referência do Município de Guarapari, no qual deverá ser apresentado o comprovante de pagamento até às 15 horas do dia 28 de outubro, último dia do período de inscrição.

Prazos.

Período dos Requerimentos: de 17 a 28 de outubro de 2022;

Publicação do resultado parcial: 11 de novembro de 2022;

Período para interposição de recursos: 14 a 16 de novembro de 2022

Publicação do resultado final: 21 de novembro de 2022

Local: Avenida Oceânica, nº 1462, Ed. Praia da Maruja, Loja 27, na

Praia do Morro.

Acesse o link para conhecer o edital completo

https://www.guarapari.es.gov.b r/documento?tipo=82