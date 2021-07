Um homem que estaria envolvido em um assalto e fazia uma mulher de refém foi morto por um policial no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na Costa Verde em Angra dos Reis na manhã de hoje (7).

Segundo as informações, três criminosos tentaram assaltar uma loja de telefonia no Centro de Angra dos Reis. Os bandidos faziam o assalto, quando a polícia foi acionada. Com a chegada dos policiais, dois suspeitos se entregaram.

O terceiro envolvido resistiu e fez uma funcionária da loja refém. Diversos vídeos circularam pelas redes sociais, com o homem andando pelas ruas da cidade com a vítima, muito assustada feita refém, sob a mira de uma arma. Após uma perseguição se ouvem tiros e o bandido aparece morto na rua.

A vítima não se feriu. Quem teria atirado e matado o assaltante foi um policial civil que estava de folga e presenciou toda a ação. Ele aproveitou um momento de distração do homem para efetuar os disparos. O assaltante chegou a ser levado para o Hospital, mas não resistiu e morreu.

Os dois presos foram levados para a delegacia de Angra. Um quarto suspeito, que esperava os outros três em um carro, conseguiu fugir e está sendo procurado pela polícia.