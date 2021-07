A Samarco abre processo seletivo com vagas para nível técnico operacional. O Programa é exclusivo para profissionais com deficiência, e as pessoas serão alocadas em turnos e terão, após a contratação, ações de desenvolvimento técnicas e comportamentais.

As vagas são para a unidade de Ubu, em Anchieta (ES). As inscrições começam hoje (7) e vão até o dia 25 de julho. Os interessados devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e ter disponibilidade para atuar nas unidades citadas em regime de turno.

“Entendemos que a inclusão no ambiente de trabalho vai muito além de cumprir a legislação existente. É uma responsabilidade de todos, traz benefícios e contribui para o crescimento da empresa ao promover a formação de uma cultura de inovação e criatividade, aprendizagem continuada e colaboração, com foco nos resultados”, comentou a analista de Seleção da Samarco, Carolina Porto.

As inscrições devem ser feitas em trabalheconosco.vagas.com. br/samarco até o dia 25 de julho.