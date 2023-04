A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite desta terça (04) um homem sob efeito de álcool, conduzindo veículo roubado, após fugir de fiscalização e colidir em muro de edifício na cidade de Guarapari.

Simulou parada. A PRF realizava policiamento quando visualizou o veículo Honda/HR-V, vermelho, de placas aparentes PPN-1F98, que constava nos sistemas PRF com “indicativo de clonagem”. Ao ser solicitado, o condutor sinalizou e simulou parar o veículo no acostamento da via.

Fuga. Quando a equipe desembarcou para efetuar a abordagem o condutor acelerou e iniciou uma fuga em alta velocidade. O condutor seguiu transitando e ultrapassando os demais veículos pelo acostamento da via, até alcançar o bairro Nova Guarapari.

Fuga a pé. Em um final de rua, o condutor perdeu o controle da direção, não conseguindo realizar curva, e colidiu com muro e com portão de um edifício. O condutor conseguiu sair do veículo e iniciar fuga a pé. Ele invadiu outro edifício vindo a ser alcançado e detido pela equipe da PRF, com auxílio dos moradores do prédio.

Desorientado. Num primeiro momento, o homem de 26 anos, informou que fugiu pois tinha bebido duas cervejas e estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há três anos. Ele apresentava odor etílico forte, aparentava estar desorientado, alternando momentos de euforia.

Roubo. A PRF constatou-se que estava com as placas “clonadas” e que na verdade trata-se de um HONDA/HR-V, vermelho, com ocorrência de ROUBO, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em 19/05/2022.

Indagado novamente, o condutor, que não sofreu lesões na colisão, informou que comprou o veículo de uma pessoa no município de Vila Velha/ES, pagando a quantia de 60 mil reais, há cerca de 6 meses, se recusando a dar mais informações.

Diante de todos os fatos narrados acima, foi dada voz de prisão ao conduzido, que foi encaminhado, SEM LESÕES até a Delegacia de Polícia Civil de Guarapari/ES, para a tomada dos demais procedimentos legais cabíveis.