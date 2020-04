Um homem de 53 anos foi baleado na tarde desta quarta-feira (16), na orla da Praia do Morro, em Guarapari. Bastante ferido, Paulo Henrique de Souza Oliveira, chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), por pessoas dentro de um carro particular, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na UPA

De acordo com informações de testemunhas, a vítima estava próxima a uma lanchonete no início da orla com alguns amigos. O atirador saiu de dentro de um carro preto, foi caminhando até a direção de Paulo, e já iniciou os disparos. Os comerciantes ouviram seis disparos, e acreditam que todos tenham atingido a vítima.

Tiros. A Polícia encontrou próximo ao local 02 projeteis de chumbo e um capacete que segundo testemunhas, era do acusado de atirar. Havia também além do carro preto, uma motocicleta perto dando apoio ao crime. Após a execução, o atirador voltou para o veículo de onde seguiu pela praia.

O Portal 27 apurou que o corpo da vítima foi atingido por vários tiros sendo: 02 na mão direita, 02 no antebraço direito, 01 no ombro direito, 01 no braço esquerdo, 01 no abdômen e 03 no tórax. Até o fechamento dessa matéria, nenhum suspeito foi preso.