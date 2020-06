A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, gestora do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), localizado no bairro Forte São João, em Vitória, está com vagas abertas para auxiliar de higienização e limpeza, enfermeiro, técnico de enfermagem e farmacêutico.

Para se candidatar a uma das vagas é necessário ter disponibilidade para trabalhar como plantonista. Para os cargos de técnico em enfermagem e enfermeiros, as oportunidades são para atuar no Centro Cirúrgico, Regulação de Leitos, Pronto-Socorro, Unidades de Internação e Terapia Intensiva e Central de Material e Esterilização (CME).

Em relação à vaga de auxiliar de higienização e limpeza é desejável Ensino Fundamental completo e experiência com higienização hospitalar.

Para a vaga de farmacêutico, é necessário Ensino Superior completo em Farmácia e registro ativo no conselho de classe. Também é desejável experiência e conhecimento intermediário no pacote office.

Entre os benefícios estão assistência médica, odontológica, refeição no local, seguro de vida, vale transporte e alimentação. Mais detalhes em relação às vagas estão disponíveis no site da entidade.

Inscrições

Os interessados devem acessar o site da Pró-Saúde (www.prosaude.org.br) e selecionar o menu “Trabalhe Conosco”, e em seguida acessar a opção “Cadastre seu Currículo”.

Para concluir o processo de inscrição, os candidatos devem ter perfil no portal “Vagas” (www.vagas.com.br), plataforma externa reconhecida no mercado e que proporciona transparência ao processo. Informações: (27) 3194-0197.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros – a maioria no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).