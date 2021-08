A casa de shows de Meaípe Café de La Musique, em Guarapari, foi atingida por um incêndio nesta manhã (28). O incêndio, que já foi controlado e não teve vítimas, ainda não teve sua causa informada.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que ainda não há detalhes sobre a causa do incêndio, nem se o proprietário solicitará perícia. Segundo a conta oficial do Corpo de Bombeiros Militar no Twitter, as chamas atingiram as estruturas de madeira do estabelecimento, sendo 3 cabanas e 1 palco principal.