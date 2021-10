Na semana em que se comemora o Dia das Crianças, brinquedos como bonecos de pano, carrinhos e jogos educativos em madeira irão levar um pouco de alegria aos pequenos que fazem tratamento de saúde ou que estão inseridos em projetos sociais. Os brinquedos são produzidos por internos que fazem parte do projeto Fábrica dos Sonhos, desenvolvido na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes).

A diretora da unidade, Leizielle Marçal, explica que o projeto foi implantado em agosto de 2016 e, desde então, vem produzindo brinquedos para doação às crianças, auxiliando também na ressocialização dos apenados, por meio do trabalho e da solidariedade.

Nesta segunda (11), véspera do Dia das Crianças serão realizadas as entregas no Centro de Vivência I e Centro de Vivência II, em Vitória. Pela tarde, a entrega será no Lar Semente do Amor. Já na quarta-feira (13), a entrega será realizada no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória. A diretora ressalta que tem a previsão de distribuir mais de 300 brinquedos para as crianças que realizam tratamento na unidade.

“A produção acontece durante todo o ano e as doações também são contínuas, beneficiando distintas instituições. Essa é uma iniciativa muito gratificante. O projeto promove o espírito de solidariedade, desperta boas emoções aos internos, que sabem da finalidade do seu esforço. Nossos servidores também estão engajados na ação, que tem a proposta de levar um pouco de alegria e esperança a essas crianças”, destacou a diretora Leizielle Marçal.

No projeto Fábrica dos Sonhos, detentos do regime semiaberto produzem brinquedos a partir de paletes de madeira, materiais recicláveis e tecidos doados por confecções.