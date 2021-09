Uma jovem de 20 anos tentou aplicar golpe em uma casa lotérica no centro de Vila Velha. A Guarda Municipal informou que ela estava com uma Carteira de Identidade falsa e tentou sacar benefícios do governo. No documento apresentado, a data de nascimento que aparece é 12 de novembro de 1971. Ou seja, em menos de dois meses ela completaria 50 anos.

A Guarda ainda afirmou que essa não foi a primeira vez que a jovem tentou aplicar o golpe. Ela já tinha um cadastro e uma senha para realizar irregularmente o saque. Na tarde dessa quinta-feira (16), quando foi abordada, a suspeita ficou nervosa. Um cartão de crédito que estava com na bolsa dela ajudou a Guarda Municipal a chegar a verdadeira identidade da vítima.

Ela foi levada para a Segunda Delegacia Regional de Vila Velha e confessou o crime.