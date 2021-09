O estado do Espírito Santo recebeu, na noite passada, cerca de 108 mil doses de vacinas contra Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. Dessas, 39.250 são doses da AstraZeneca, que serão exclusivamente direcionadas à aplicação da segunda dose da população capixaba que que recebeu a vacina como primeira dose.

Os demais imunizantes serão destinados para aplicação da dose de reforço do público de 60 anos ou mais que tenha completado o esquema vacinal básico há, no mínimo, cinco meses; vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência permanente, lactante, gestantes, privados de liberdade e puérperas; vacinação de adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades; e aplicação de segunda dose.