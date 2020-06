O mês de junho deve ser marcado pelo friozinho em todo o Espírito Santo. É o que prevê a Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A previsão climática mensal referente a junho de 2020 indica ainda que as chuvas devem seguir o padrão normal esperado para o mês.

“O mês de junho marca a transição entre as estações do outono e do inverno no Hemisfério Sul. Além disso, é o primeiro mês do trimestre mais frio e seco do ano no Espírito Santo, de acordo com a climatologia”, disse o coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos.

A previsão climática, segundo o coordenador, apenas aponta as tendências para um determinado período, focando na qualidade do regime de chuva e nas anomalias de temperatura. Eventos extremos de chuva, vento, frio ou calor só podem ser previstos com alguns dias de antecedência ou, dependendo de sua intensidade/deslocamento, poucas horas ou minutos.

Chuva

De acordo com a previsão, a precipitação média do mês deve variar entre 45mm e 90mm pela faixa leste. Os maiores volumes de chuva devem se concentrar na Região Metropolitana da Grande Vitória. Já na parte oeste do Estado, os acumulados médios devem ficar abaixo de 30mm, com destaque para o município de Baixo Guandu, onde a média esperada fica em torno de 15mm.

Temperaturas

Os termômetros devem ficar abaixo do normal para o mês em todo o Espírito Santo. Conforme a previsão climática mensal, a temperatura média para o mês de junho é distribuída da seguinte forma: de 22 °C a 24 °C na maior parte das regiões norte e nordeste. Nos trechos mais altos do Estado, situados próximos à divisa com Minas Gerais, as temperaturas oscilam entre 18 °C e 20 °C. Na região serrana e no sul-Caparaó, as médias oscilam entre 16 °C e 20 °C, podendo variar entre 14 e 16°C nas localidades mais elevadas. Já nas demais áreas do Estado, incluindo a Grande Vitória, as temperaturas médias em junho oscilam entre 20 °C e 22 °C.

Inverno

O inverno no Hemisfério Sul começa no dia 20 de junho, às 18h43. Segundo a Coordenação de Meteorologia do Incaper, no Espírito Santo, os meses que compreendem o período do inverno são os mais secos e frios do ano. O principal sistema meteorológico de atuação são as frentes frias, acompanhadas de massas de ar polar mais intensas que nas demais épocas do ano. Quando passam, essas massas de ar provocam a diminuição das temperaturas.

Outras características comuns desta época são as inversões térmicas e a ocorrência de nevoeiros que costumam diminuir a visibilidade. Além disso, nos dias menos frios, ocorre um aumento da amplitude térmica (diferença entre a temperatura máxima e mínima em um dia), e os índices de umidade relativa do ar atingem valores abaixo dos 30 %, causando prejuízos na saúde humana e a vegetação fica vulnerável a incêndios.

Para mais informações, acesse: meteorologia.incaper.es.gov.br

Texto: Juliana Esteves