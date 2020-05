Um levantamento estatístico realizado pela assessoria da presidência da Câmara Municipal de Guarapari com base nas informações divulgadas pelo Governo do Estado e pela prefeitura concluiu que até esta quinta-feira (30) 0,03% da população da cidade saúde estava infectada com o novo coronavírus.

Positivo. Enquanto em todo Espírito Santo 0,07% dos capixabas testaram positivo para a doença. Ou seja, proporcionalmente em relação ao número de habitantes, em percentuais, o município registrou metade dos casos confirmados no Estado.

Notificados. Até o dia 23 de abril eram notificados cinco novos casos por dia na cidade, porém, os dados sobre casos notificados e descartados deixaram de ser apresentados nos boletins divulgados diariamente pela prefeitura.

4 casos por dia. Desde o surgimento do primeiro caso confirmado na cidade, diariamente se confirma um novo caso. De acordo com o último boletim, divulgado nesta quinta-feira (30), 126 casos estão em investigação no município e como não é cumulativo, ou seja, não há a informação de quantos casos foram efetivamente investigados, podemos concluir apenas com o quantitativo atual que existem 4 novos casos em investigação por dia.

Alto percentual. O levantamento ainda apontou que houve um crescimento de 3.700% de casos confirmados e um crescimento de 1.800% de casos em investigação. Já em relação aos casos curados, a Secretaria de Saúde só divulga o total, que atualmente são 12. Porém, deveria informar também: Onde essas pessoas foram tratadas? Quais medicamentos foram utilizados? Elas utilizaram respiradores pulmonares?

Mortes. Numa comparação com o Estado, relacionada aos casos confirmados e curados, Guarapari apresenta 31% dos casos enquanto o ES apresenta 32%. Ou seja, há um empate técnico percentualmente em relação aos casos confirmados e curados. No entanto, em relação ao número de mortes a cidade saúde possui percentual maior em relação ao número de confirmados. O Estado possui 3,46% de óbitos em relação aos infectados e o município possui 5,41%.

Preocupação. De toda forma, em percentuais, a situação da cidade ainda preocupa, pois, se os casos sob investigação forem confirmados, poderão elevar esses índices de forma ainda mais desastrosa, o que acarretaria em novas restrições sociais. Sendo assim, a população deve manter as cautelas determinadas pelas autoridades de saúde como, por exemplo, o distanciamento social e o uso de máscaras em casos de extrema necessidade de sair de casa.

Segundo a Diretor da Casa de Leis, Ricardo Rios, esse levantamento foi realizado no intuito de auxiliar os vereadores na questão do monitoramento do avanço do coronavírus e também para informar a população. “A assessoria da Câmara acompanha a expansão da doença do coronavírus e suas consequências para subsidiar os vereadores e para informar e dar ciência à população, conforme determinação da presidência desta Casa de Leis”, disse Ricardo Rios.

Ainda segundo o diretor, diariamente os gráficos serão atualizados.