Agentes da PRF realizavam Operação de Combate ao Crime em Guarapari, no km 345 da BR 101, na manhã de hoje(02) às 08h20, quando abordaram o veículo Hyundai I30 de cor prata com um ocupante.

Ao realizarem a verificação dos elementos de identificação do veículo constataram a existência de registro para ocorrência de roubo datada do ano de 2017. O veículo ostentava com placas de outro veículo de igual característica, caracterizando a prática de clonagem.

Após vistoria no interior de veículo e porta malas foi localizado um revólver da marca Rossi cal.22 com a numeração de identificação suprimida. Além disso foram encontradas 03 invólucros plásticos contendo substância análoga ao “crack” totalizando 50 gramas. A Ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária em Guarapari/ES.

