A covid-19, em pouco mais de um ano afetou todo o mundo, alterando o modo de vida da população para algo totalmente novo. No Litoral Sul do Espírito Santo, a doença também esteve presente, em conjunto, os cinco municípios registraram mais de 19 mil contaminados e 505 mortos.

Anchieta

A cidade de Anchieta, conhecida por ser a cidade onde o padre José de Anchieta escolheu morar, já registrou 4.534 casos confirmados de contaminados pela covid-19. Deste, 4.251 foram considerados curados e 83 morreram por complicações causadas pelo vírus. A taxa de letalidade da cidade ficou em 1,8%.

Os dez bairros com mais casos de contaminação registrados são: Alvorada com 438, Iriri com 344, Centro com 281, Nova Esperança com 232, Justiça II com 226, Benevente com 213, Nova Anchieta com 184, Mãe-Bá com 140, Ponta dos Castelhanos com 134 e João XXIII com 118.

Itapemirim

Já cidade de Itapemirim, conhecida por ser uma cidade com grande potencial turístico natural, como o Monte Aghá e a pedra do Frade e a Freira, já registrou 4.105 casos confirmados de contaminados pela covid-19. Destes, 3.833 foram considerados curados e 128 morreram por complicações causadas pelo vírus. A taxa de letalidade da cidade está em 3,1%.

Os dez bairros com mais casos de contaminação registrados são: Itaipava com 951, Itaoca com 583, Campo Acima com 445, Centro com 313, Vila com 245, Graúna com 177, Garrafão com 147, Rosa Meireles com 131, Joacima com 106 e Brejo Grande do Norte I com 85.

Marataízes

A cidade de Marataízes, conhecida como a Pérola Sul Capixaba, com diversas lagoas que desaguam no mar, registrou 6.302 casos confirmados de contaminados pelo coronavírus. Destes, 6.035 foram considerados curados e 171 morreram. A taxa de letalidade do município está em 2,7%.

Os dez bairros com mais casos de contaminação são: Barra de Itapemirim com 1.503, Lagoa Funda com 402, Jacarandá com 362, Cidade Nova com 355, Centro com 306, Boa Vista do Sul com 275, Acapulco com 252, Santa Tereza com 219, Pontal com 197 e Lagoa Dantas com 188.

Piúma

Já a cidade de Piúma, conhecida como Cidade das Conchas e sendo o menor município do Espírito Santo, registrou 2.501 casos confirmados de contaminados pelo coronavírus. Destes, 2.294 foram considerados curados e 74 morreram. A taxa de letalidade do município está em 3%.

Os dez bairros com mais casos de contaminação são: Centro com 722, Niteroi com 310, Praia de Acaiaca com 255, Jardim Maily com 244, Itaputanga com 158, Balneário Monte Aghá com 155, Portinho com 125, Céu Azul com 111, Nova Esperança com 105 e Piuminas com 97.

Presidente Kennedy

Por fim, a cidade de Presidente Kennedy, desmembrada de Itapemirim em 1963 e batizada com o nome do presidente norte-americano assassinado, John F. Kennedy, tem o maior PIB per capita do país, devido aos royalties do petróleo e registrou registrou 1.973 casos confirmados de contaminados pelo coronavírus. Destes, 1.769 foram considerados curados e 49 morreram. A taxa de letalidade do município está em 2,5%.

Os dez bairros com mais casos de contaminação são: Centro com 702, Jaqueira com 167, Maroba com 139, São Paulo com 110, Santa Lúcia com 82, Santo Eduardo com 79, Campo Novo I com 76, São Salvador com 75, Boa Esperança com 52 e Areinha com 37.

*Foi deixado de fora da lista deste município um local designado pelo Painel Covid como “não encontrado”, que consta com 72 casos de contaminação.