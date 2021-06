O agendamento para vacinar os maiores de 18 anos com comorbidades acontecerá hoje (3) em Guarapari. A Prefeitura Municipal de Guarapari e a Secretaria de Saúde divulgaram que a partir das 15h desta quinta-feira, todos que se enquadrem nos grupos 1 e 2 da Resolução N° 048/2021 CIB/SUS ES poderão tentar agendar.

Desta vez serão distribuídas menos doses do que no primeiro agendamento, serão 1.500 da AstraZeneca, utilizadas para vacinar pessoas de 18 a 59 anos que tenham as seguintes comorbidades:

Síndrome de down ou deficiência intelectual/mental (autismo, paralisia cerebral e outras síndromes);

Doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise);

Fibrose cística;

Obesidade mórbida

Diabetes mellitus;

Pneumopatias crônicas graves;

Hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva;

Síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias;

doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas;

Arritmias cardíacas, próteses valvares e dispositivos cardíacos;

doença cerebrovascular, imunossuprimidos, hemoglobinopatias graves e cirrose hepática.

O agendamento deverá ser feito no site da Prefeitura de Guarapari, no link “Clique aqui para agendar a vacina”. Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.

A vacinação deste agendamento será na sexta-feira (04) no Complexo Esportivo “Maurice Santos”, Muquiçaba – Drive Thru e Ativos / Sem carro. As pessoas com comorbidades precisam levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema de agendamento (impresso), o CPF, cartão SUS, documento identidade, comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável e o laudo médico comprovando a doença.

No primeiro agendamento, realizado no sábado, muitos moradores reclamaram que não conseguiram, mesmo ficando horas, por isso é válido reforçar que para agendar, é preferível que os usuários utilizem o computador, visto que o site não tem apoio para dispositivos móveis, como celulares e tablets.

A Prefeitura Municipal de Guarapari, através do Setor de Tecnologia da Informação (TI) orienta que as pessoas que encontrarem dificuldades ou problemas no agendamento devem entrar em contato pelo e-mail siagen@guarapari.es.gov.br, enviando o print da página que está acusando o problema em questão, para que a equipe possa prestar as orientações devidas.