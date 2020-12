Uma das agências mais requisitadas e respeitadas de Guarapari está encerrando suas atividades de prestação de serviço externo, mudando o foco dos seus trabalhos e se reposicionando no mercado.

Depois de anos atendendo as maiores empresas da cidade saúde e até mesmo clientes de fora do país, a Live 3 Comunicação está realinhando seus serviços e a partir de agora irá dedicar seus esforços para o mercado de geração de audiência, criação de conteúdo e produções audiovisuais.

De acordo com Renato Ferraz, um dos proprietários da Live3, com essa decisão, os trabalhos de Marketing digital estão encerrados para os clientes que a empresa atendia e para entrada de novos. “Nossa maior experiência sempre foi focada no mercado de marketing de conteúdo. Atuamos há anos nesta área, e por isso decidimos que é hora de começar 2021 com foco total em nossos projetos de criação de conteúdo e geração da audiência”, explicou.

Ainda de acordo com ele, a empresa também atenderá ao mercado de audiovisual. Através de uma fusão com uma produtora de vídeos, a Live3 agora também passará a produzir documentários e filmes. “Sempre um foi um sonho meu, gosto do local onde vivo, amo a minha cidade e o bairro onde moro. Agora vamos poder voltar a produzir conteúdos culturais, divulgar nossa cidade e expressar esse amor para o mundo todo através de documentários e até mesmo filmes”, destacou Renato.

Foram anos criando e cuidando das marcas de várias empresas e negócios. “Agradeço imensamente a todos que confiaram suas empresas em nossas mãos e sou grato pela oportunidade de ter contribuído de alguma forma para a visibilidade de suas marcas. Vocês fazem parte das nossas conquistas, vocês fizeram história com a Live3. Muito obrigado a todos”, finalizou.