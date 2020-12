A Prefeitura Municipal de Guarapari publicou nesta terça-feira, por meio do Diário Oficial dos Municípios, um edital que abre 30 vagas de emprego para a função agente operacional de ordenamento. Os cargos serão disponibilizados por meio de um processo seletivo e o requisito básico é o certificado de conclusão do ensino médio. Os agentes irão trabalhar em conjunto com os fiscais da Prefeitura.

Os interessados deverão se inscrever no anexo da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito, localizada na Avenida Oceânica, nº 1462, bairro Praia do Morro, no edifício Praia da Maruja. As inscrições estarão abertas nos dias 17 e 18 de dezembro.

Ao todo serão distribuídas 30 vagas, com 28 para ampla concorrência e 2 reservadas para pessoas com deficiências. A carga horária será de 40 horas semanais e o salário de R$1.250.

Embora o requisito básico seja o certificado de conclusão do ensino médio, irão receber vantagem no processo seletivo os candidatos que também apresentarem certificado de conclusão do curso técnico, diploma de conclusão de curso superior, curso relacionado à área de turismo, com mais de 40 horas e curso relacionado à área de segurança com carga horária maior do que 40 horas, estes dois cursos precisam ter sido feitos a partir de 2016 para contar na classificação.

Para ser contratado, é necessário que tenha entre 18 e 59 anos, seja brasileiro nato ou naturalizado, não ter sido demitido por falta disciplinar, levar uma cópia da identidade, do CPF, do título de eleitor com comprovante de votação na última eleição e do PIS/PASEP. O candidato também não pode acumular cargos e deve levar a carteira profissional.

O contrato terá duração de 3 meses e poderá ser prorrogado caso surja interesse da administração, além disso o contratado deverá usar a camisa de uniforme cedida pela Prefeitura, além de calça jeans e calçado fechado.

Confira todos os documentos necessários para as fases da inscrição, do processo seletivo e da contratação aqui. (A partir da página 178).