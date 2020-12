A alguns dias para o início do verão, vemos praias lotadas e mais pessoas circulando nas orlas de norte a sul do Brasil. É que com as altas temperaturas, ficar em casa tem se tornado cada vez mais difícil.

Mas mesmo com o calor, não se pode esquecer que existe uma pandemia gigante, e que atinge milhares de pessoas, e em alguns casos levando a morte.

Dr. Rogério Zanon, médico há 40 anos, lembra que os cuidados com a saúde não podem ficar em casa, já que a Covid-19 nos traz uma série de preocupações que precisa ser levada mais a sério.

“Não podemos esquecer de manter o distanciamento social e evitar áreas lotadas. Mesmo com o calor, a máscara precisa estar no rosto, especialmente quando o distanciamento for difícil. Higienizar as mãos frequentemente também é um hábito que não pode ficar para trás”, explica o médico.

Veja o vídeo com as orientações do Dr. Rogério Zanon: