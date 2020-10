Pedro Nascimento Silva, 59 anos, popularmente conhecido como PC do Cavaco, tradicional músico, sambista e capoeirista da cidade de Guarapari, morreu na tarde da última terça-feira (29), após sofrer uma falência múltipla de órgãos, causada por um AVC, o segundo que PC teve, sendo o primeiro há 8 anos, em 2012.

Segundo amigos e parentes, PC foi uma das primeiras pessoas em Guarapari e no estado do Espírito Santo a se interessar pelo estudo do Cavaquinho, dedicando-se ao instrumento a partir do ano de 1979, antes disso foi ritmista e teve grande influência do falecido Tagildo do Pandeiro, conhecido por ser um excelente cantor e ritmista do estado, com quem aprendeu a tocar percussão.

Pedro também teve grande participação e influência no samba de Guarapari, tocando em diversas associações, como o Bloco Amigos do Pedrinho, Bloco Amigos da Fonte, Bloco Rama e nas Escolas de Samba Unidos de Guarapari, Tom Maior, Mocidade Alegre de Olaria e Juventude de Muquiçaba.

O músico participou de diversas bandas e grupos, como Mistura de Raça, Samba Razão, Sem Vaidade e Raízes do Pagode, e tinha como inspiração os grandes sambistas Martinho da Vila e Waldyr Azevedo.

Como maneira de homenageá-lo, Rogerinho do Cavaco, grande amigo de Pedro, deixou uma mensagem em suas redes sociais.

“Pedro foi amigo de infância do meu Pai e no ano de 1984 foi a pessoa que assinou como testemunha do registro de meu nascimento no cartório, anos depois em 1999 em um ensaio de escola de samba ele me disse: “Rogerinho, você fica me observando a tocar cavaquinho, não gostaria de aprender?” E eu então aceitei o convite, veja só o que é a vida, este rapaz além de constar em minha certidão de nascimento como testemunha foi também a primeira pessoa que me ensinou o ofício da música, me apresentou o cavaquinho e ensinou-me os primeiros acordes, lecionou também o este instrumento assim como o violão a muitas pessoas.Além de professor foi um amigo que Deus me presenteou. Obrigado Pedro, que Deus ilumine sua alma no plano espiritual e que seus familiares recebam o conforto”, escreveu Rogerinho.

Pedro estava internado desde o final de semana no hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde faleceu. Foi sepultado na manhã desta quarta-feira (30).

Por João Pedro Barbosa