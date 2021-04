O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES) publicou ainda na noite de ontem uma decisão liminar sobre a greve dos rodoviários em Guarapari. No documento ficou decidido que a empresa Lorenzutti e o Sindicato dos Rodoviários (Sintrovig) deverão colocar 80% da frota dos ônibus para circular nos horários de pico na cidade.

A decisão foi expedida pela desembargadora Wanda Lucia Costa Leite Franca Decuzzi a favor da empresa Expresso Lorenzutti e estabeleceu multa diária de R$30 mil caso haja o descumprimento da liminar pelo Sintrovig. Está ocorrendo nesta tarde uma audiência para tentar conciliar ambas as partes do processo, chegando em um acordo.

Agora, com a liminar valendo, os ônibus irão funcionar com 80% da frota nos horários de pico, das 5h30 às 9h e das 17h às 20h, e com 70% nos demais horários. Porém, a greve, por ser um direito constitucional, deverá continuar até que os rodoviários e a empresa cheguem em um acordo.

Outras medidas que a liminar judicial proibiu foram para que o Sindicato dos Rodoviários se abstenham de promover atos que impliquem barreira física como bloqueio de acesso às

sedes e garagens dessas empresas, ou que acarretem no fechamento das vias públicas destinadas ao trânsito de ônibus conduzidas por motoristas que queiram trabalhar.

Também definiu que o Sintrovig deverá se abster de coagir ou impedir fisicamente que trabalhadores que não queiram aderir ao movimento de trabalhar livremente, de praticar atos de vandalismo, como destruição de bens públicos ou particulares e demais atos que causem prejuízo desproporcional ao sistema de transportes, especialmente a circulação de veículos sem a cobrança de passagens (roleta livre).

Relembre o caso

