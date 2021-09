O feriado de 7 de setembro, em comemoração a independência do Brasil, foi de manifestações em todo o Estado e pelo país. Com camisas amarelas e bandeiras do Brasil, manifestantes pró-Bolsonaro, gritavam as mais diversas pautas para o país.

Gritos direcionados em apoio ao presidente e também de ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em Guarapari uma carreata tomou as ruas e muitas pessoas participaram da manifestação que percorreu os principais pontos da cidade. Grandes manifestações também foram vistas na Grande Vitória e principalmente na terceira ponte. Veja vídeos aqui. https://fb.watch/7TlZ2jwgA8/

Bolsonaro. Em Brasília, diante de uma multidão, o presidente participou dos eventos oficiais do dia de 7 de setembro e depois fez um discurso para a a massa de pessoas que estavam na esplanada para ouvi-lo. Veja o vídeo aqui. https://fb.watch/7TlXXlPMVk/