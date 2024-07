Marcelo Moryan, artista multimídia de Guarapari, Espírito Santo, continua brilhando no cenário artístico nacional e internacional. Conhecido por seu trabalho excepcional em fotografia, pintura, vídeo, vídeos com drones e publicidade, Moryan tem acumulado prêmios e reconhecimento ao longo dos anos.

FOTODOC. Recentemente, o talentoso artista foi selecionado como finalista pelo segundo ano consecutivo do prestigiado Prêmio FOTODOC, especializado em Fotografia Documental. Sua imagem intitulada “04 Janelas” chamou a atenção dos jurados e do público por sua sensibilidade e profundidade.

Os ganhadores do prêmio serão anunciados em novembro, e as obras selecionadas estarão em exposição durante o Festival FotoDoc, programado para ocorrer de 26 a 30 de novembro na Panamericana Escola de Arte e Design, em São Paulo, com exposições abertas até o dia 5 de janeiro de 2025. Além disso, como finalista, a fotografia de Moryan será publicada na conceituada Revista do Festival.

A fotografia “04 Janelas” retrata a realidade de uma criança em meio à precariedade, com três janelas revelando um ambiente difícil, enquanto a quarta janela, uma televisão, oferece um escape para um mundo de sonhos e possibilidades. Moryan captura com maestria a inocência e a esperança que persistem mesmo nas circunstâncias mais adversas.

Artista multimídia. Além de seu sucesso na fotografia, Marcelo Moryan é reconhecido como um verdadeiro artista multimídia, atuando em diversas áreas como Fotografia 360, Publicidade, Design, Artes Plásticas e Literatura. Seu trabalho é um testemunho de sua versatilidade e paixão pela arte em suas múltiplas formas.

Como morador e entusiasta de Guarapari, Moryan tem sido um embaixador da cidade, divulgando suas belezas e encantos através de suas obras. Seu amor pela região é evidente em cada projeto que realiza, colocando Guarapari e o Espírito Santo no mapa cultural do Brasil e do mundo.