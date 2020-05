Após receber alta, o médico Dr. Rogério Zanon que também é vereador em Guarapari, declara que testou positivo para Covid-19. O doutor foi submetido a quatro exames laboratoriais, e através do IGM e IGG, descobriu que além de ter sido infectado, já produziu anticorpos que hoje o consideram saudável.

O médico se sentiu mal no último dia 13. Como muitos dos sintomas da COVID-19 se assemelham ao de outras doenças, Zanon decidiu ficar em isolamento desde o primeiro momento.

Além dos exames específicos para o coronarívus, as tomografias do pulmão trouxeram uma preocupação a mais para o médico, mostrando que 30% de seus pulmões estavam comprometidos. As tomografias e exames foram realizados em Guarapari e Vitória.

Para o médico que enfrentou dias difíceis, ter passado pela doença o deu mais forças para ajudar no combate. O doutor vai passar por novos exames na próxima semana, e segue em isolamento domiciliar.

Com informações da assessoria