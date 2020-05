Positividade, ponderação, flexibilidade e bom senso para enfrentar situações de dificuldade. Acredito serem essas as palavras-chave que mais se encaixam no que a humanidade vive hoje. Entendemos que uma festa é um dos momentos mais importantes na vida de muitos, e esse cenário de incertezas gera inseguranças e inúmeras dúvidas, relacionadas aos procedimentos adequados e mais indicados para quem está no planejamento de um evento.

Recomendações. Se você se encontra com ansiedade e preocupação com isso tudo, não perca suas estribeiras: reúno aqui algumas recomendações, na tentativa de te ajudar nesse processo.

Quem está com evento agendado nos meses de maio, junho e julho, já considerou a hipótese de remarcar a data? Já imaginou poder curtir com sua família tranquilamente, com abraços livres, sem a preocupação de ter algumas ausências que seriam importantes para você nesse momento? Já imaginou poder dormir bem todas as noites, e ter a certeza de que fez a escolha correta?

Ajustes. Para iniciar, respire fundo, mantenha a calma e paciência. Entre em contato com seus fornecedores para que conversem sobre os ajustes necessários, garantindo assim, que seu evento aconteça da melhor forma possível na nova data. Considere os dias de semana, como sexta-feira, e também os domingos, como alternativa, assim o seu fornecedor cria um leque maior de datas disponíveis para você.

Se o evento é o seu casamento, e possui um site, informe seus convidados da nova data, usando essa ferramenta. Caso seus convites já estejam impressos, e não gostaria de ter um gasto a mais, crie uma tag para anexar ao convite pronto, ou pode optar por um modelo virtual.

Datas. Mesmo alguns especialistas afirmando que a pandemia irá durar meses, acreditamos que o cenário é ainda muito incerto. Portanto, para as festas agendadas para os meses a partir de agosto, sugerimos que aguardem mais um pouco para a decisão da mudança de data, mesmo já tendo uma segunda opção como carta na manga.

Planejamento. Algo muito importante também a ser considerado, é manter sempre os pagamentos nos prazos estipulados, se possível, como no contrato original, para assim, o seu fornecedor manter o planejamento financeiro dele em dia, poder cumprir o que foi estabelecido e dar continuidade ao projeto do seu evento. Se houver a necessidade de mudanças em relação a isso, converse com cada empresa e veja o que pode ser feito sem que altere a qualidade do serviço prestado ou produto, e principalmente o bom relacionamento entre vocês.

Vale lembrar que o bom senso entre as partes é o que garante um resultado mais positivo e satisfatório. Caso não haja conciliação de datas, e você decida pelo cancelamento do evento, esteja preparado para a retenção de valores pagos, como a entrada, por exemplo, ou algum referente a serviços já prestados. Sugiro estabelecer um novo acordo.

Lembrando ainda, que o mercado de eventos está unido na realização de seu sonho. E com as informações acima, terá condições de avaliar melhor suas tomadas de decisões. E tenho certeza que, após esse período, será distribuído e compartilhado todo carinho que foi acumulado.

Continue sonhando e se inspirando para fazer com que esse dia seja como sempre imaginou!

Tenhamos fé!

Liane Groberio

Cerimonialista e Wedding Planner

@lianegroberiocerimonialista