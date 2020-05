Apesar de a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais ter pedido para que as pessoas fiquem em casa durante o feriado do Dia do Trabalhador, em 1º de maio, o trânsito está intenso em vários pontos de Belo Horizonte na noite desta quinta-feira (30).

Por volta das 19h, o trânsito estava bastante intenso no Anel Rodoviário e na Amazonas com Anel, ambas no sentido Vitória e na Avenida Antônio Carlos, nos dois sentidos.

Durante entrevista coletiva nesta quinta, o secretário-adjunto de Saúde de Minas Gerais, Marcelo Cabral, reforçou a importância de permanecer em casa.

“Hoje é o último dia útil, teremos feriado. Isso é ponto de atenção. Não vão às ruas, não faz sentido nesse momento. Só vão as ruas em extrema necessidade, como comprar um medicamento. Quem está no grupo de risco, peça a pessoas da sua família, filhos, pessoas mais jovens, que façam isso”, afirmou.

O número de mortos pela Covid-19 em Minas Gerais chegou a 82 nesta quinta. Ainda de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o número de casos confirmados passa de 1,8 mil.

