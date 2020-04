Diante dos dados que crescem a cada dia no Estado, o governador Renato Casagrande anunciou no início da noite de hoje, que pode recuar sobre a reabertura do comércio no Espírito Santo.

Além das lojas da Grande Vitória e de Alfredo Chaves que poderia reabrir a partir de segunda-feira (04), outras cidades que se enquadrarem no risco alto de contaminação também podem ter que fechar o comércio.

“O isolamento social que já chegou a 60% aqui, está a 46%. Uma empresa faz esse acompanhamento para nós de graça. Operadores de telefonia também. Precisamos crescer o isolamento para salvar mais vidas e administrar o sistema de saúde. Por isso que ainda não decidimos se vamos flexibilizar a abertura do comércio. Mas não podemos por muito tempo sacrificar só um setor da atividade econômica. De fato, o mais simples de reduzir interação é mantendo o comércio fechado. Mas não pode ser isso o tempo todo, para não sacrificar permanentemente muitas empresas e empregos”, disse o governador.

Segundo ele, a decisão final sobre a reabertura ou não do comércio, será anunciada no sábado. “Hoje seria muito difícil voltar. Mas como demos um prazo até sábado, talvez surja alguma proposta, alternativa para aumentar o isolamento social e nos dar alguma segurança. Com os dados de hoje, é muito difícil flexibilizar o comércio. No sábado vamos decidir”, ressalta o governador.

Que completa. “Sei que se a gente ficar sem interagir, sem contato físico, vai contra a nossa cultura e nossa história. Mas precisamos fazer. Tem dado resultado em diversos países que conquistaram avanço. O resultado de hoje, do acumulado da semana, não são favoráveis a flexibilização dessa atividade”.

Ao todo, 71,85 % dos leitos de UTI estão ocupados no Estado.

O Espírito Santo registrou, nas últimas 24 horas, 9 mortes e 362 casos positivos de coronavírus. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Painel Covid-19. Os dados foram atualizados às 17 horas desta quinta-feira (30). Com isso, os índices totais de óbitos são de 93 e de casos positivos 2.688.