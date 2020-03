A prefeitura de Guarapari acaba de confirmar o primeiro caso de Coronavírus na cidade. De acordo com o boletim divulgado, foram 21 casos notificados, 13 descartados, 7 em investigação e 1 confirmado.

Agora a cidade passa a figurar nas estatísticas do Estado. Ao todo são 61 pessoas infectadas no Espirito Santo. 984 notificações seguem em investigação aguardando resultados dos exames.

Brasil. No Brasil, o Ministro da Saúde, Henrique Mandetta, informou neste sábado (28) que o Brasil tem 3.904 casos e 111 mortes por covid-19. Ao completar um mês da primeira detecção de covid-19 no país, o país registrava 77 mortes e 2.915. O primeiro caso foi registrado em 26 de fevereiro.

A perspectiva do Ministério da Saúde para o próximo mês é de que a epidemia aumente no Brasil, uma vez que o país está no início da curva de crescimento pela qual outras nações já estão passando, como Estados Unidos, Itália e Espanha.