Na tarde da última sexta-feira (05), um morador do bairro Meaípe, em Guarapari, enviou uma reclamação através das redes sociais do Portal 27, nas mensagens e fotos enviadas é possível ver uma grande quantidade de mosquitos e pernilongos, oriundos da água parada no rio Meaípe.

Segundo o morador, Marcus Vailante, o problema é crônico na região e ocorre desde 2014, porém em 2016 foi quando a situação ficou mais difícil, com um número enorme de insetos picando os moradores. Hoje, em 2021, a situação ameaça repetir.

“É um problema crônico desde que fizeram a modificação para receber a estação de tratamento de esgoto, como não há nenhum tipo de continuidade no cuidado e tratamento do rio, a emissão de esgoto fica descontrolada”, contou o morador.

Que continuou. “O rio é cheio de matéria orgânica provinda do esgoto, e por sofrer diversos impactos ambientais como o desmatamento da mata ciliar, destruição das nascentes, assoreamento do rio e elevação do leito, além da descaracterização das margens.”

Finalizando com. “Tudo isso serviu para gerar um desequilíbrio, aumentando a quantidade de plantas e fazendo um crescimento acelerado delas, hoje você olha e não vê a água, só vê plantas favorecendo com que a água fique parada e gerando mosquitos e pernilongos. Hoje nós gastamos 3 latas de inseticida por semana e repelente o tempo todo.”

O outro lado

Entramos em contato com a Prefeitura Municipal de Guarapari que nos respondeu afirmando que já está sendo feito um serviço de fumacê no local e que está agendando uma limpeza no local com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura e com a Cesan.

Veja a nota:

“A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que a equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) vem realizando o serviço de fumacê no local e irá continuar até que a proliferação de larvas de mosquitos diminua.

Quanto à limpeza, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) informa que já está planejando uma ação de limpeza no local, juntamente com a Cesan.”