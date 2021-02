Segundo os moradores do bairro Maxinda, na zona rural de Guarapari, após as chuvas do final de semana a estrada que leva até a região ficou intransponível por estar coberta de lama, nem mesmo pick-ups e veículos 4×4 conseguiam atravessar.

Uma dessas moradoras encaminhou ao Portal 27 fotos do local, e comentou que entrou em contato com o secretário municipal de obras, Odivan Ferreira dos Santos, que foi até o bairro e propôs uma solução temporária para que a população conseguisse entrar e sair do bairro.

“Sou moradora de Maxinda, na zona rural de Guarapari e, devido às chuvas, estou ilhada. A Cesan começou uma obra e deixou inacabada, estamos assim desde domingo. Nem caminhonete, pick-up ou 4×4 consegue passar, o secretário de obras veio aqui e fez um procedimento paliativo, mas precisamos aguardar a finalização da obra pela Cesan”, declarou a reclamante.

Ainda de acordo com a moradora que entrou em contato, a Prefeitura Municipal de Guarapari não poderia realizar obras de pavimentação e asfaltamento da rua enquanto a Cesan não terminasse uma obra no local, que ficou parada por um período.

Entramos em contato com a Cesan e explicamos a situação, obtendo como resposta que a empresa irá apenas esperar as chuvas cessarem e irão retomar a obra, levando no máximo 10 dias para concluí-la. Confira a nota.

“A Cesan está fazendo uma substituição de rede que foi paralisada em função das chuvas. Assim que estiar e o local oferecer condições a obra será retomada e concluída em até 10 dias.”

O secretário municipal de obras, Odivan Ferreira dos Santos, enviou uma equipe ao local ainda na tarde de ontem, e realizou um reparo de urgência. A equipe passou uma máquina para retirada da lama solta, e em seguida jogou um pó de brita no local.