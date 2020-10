Um morador da Praia do Riacho, em Guarapari, entrou em contato com a redação do Portal 27, por meio de nossas redes sociais, denunciando a situação que está o local. Segundo ele, falta iluminação pública e reparo na estrutura do calçadão e das praças, que estão com trechos quebrados, podendo causar acidentes à população.

O morador denuncia a iluminação pública má distribuída, só existindo na parte da rodovia, deixando a praia às escuras, e exige que os órgãos públicos se prontifiquem a resolver o problema.

“Precisamos cobrar dos órgãos públicos a iluminação do trecho Praia do Riacho ao bairro Nova Guarapari, por isso vim pedir uma força aqui, vamos exigir uma resposta dos órgãos públicos, para que sejam responsáveis”, comentou o morador.

O homem, que preferiu não se identificar por medo de represálias, também reclamou da falta de investimentos no local, alegando que não existem boas áreas para praticar esporte e as praças da região estão quebradas, com materiais enferrujados e bancos e calçadas quebrados.

“Queremos também melhorias lá, áreas de exercícios físicos, caminhada, corrida, lugar para fazer um pedal, pescaria, lazer, precisamos de investimento em tudo isso, além de claro, da iluminação, porque lá a noite fica muito perigoso, com assaltos e acidentes”, finaliza o homem.

Procuramos a assessoria da Prefeitura Municipal de Guarapari, através do e-mail oficial para informações, com as seguintes perguntas: “A PMG tem conhecimento deste problema? Pretendem resolver? Irão colocar postes de luz do lado da praia? Pretendem consertar os bancos e calçadas?”, porém, até o fechamento da matéria, não fomos respondidos.

Por João Pedro Barbosa.