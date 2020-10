Moradores reclamam de esgoto e acessos destruídos na praia de Santa Mônica

Indignados com a situação da praia, moradores do bairro de Santa Mônica enviaram reclamações pelas redes sociais do Portal 27, mostrando a realidade vivida por eles, com os acessos à praia destruídos e com esgoto vazando para a água.

Nas fotos enviadas, é possível ver os destroços das ruas que davam acesso à praia, com enormes pedaços de asfalto e pedra jogados na areia, a reclamação inclui também, as rachaduras que se estendem por toda a estrutura do calçadão, trazendo o risco de cair com moradores em cima.

Além disso, observa-se nas fotos o grande acúmulo de esgoto, que, segundo a população vaza durante o todo o dia, formando lagos e correntezas, que desembocam na praia, contaminando a areia e o oceano.

Um dos medos dos moradores da região é que, se o calçadão continuar a rachar, possa atingir o poste, que inclusive já está com a fundação exposta, podendo acarretar em um incêndio e queda de energia no bairro.

Nossa equipe procurou a Prefeitura Municipal de Guarapari, através de e-mail, com os seguintes questionamentos: “a PMG tem um plano de obras que contemple esse problema? Alguma medida imediata será tomada? Os acessos à praia estarão consertados até o verão de 2020/21? A PMG acionou a Cesan para cuidar do esgoto?”, porém, até o fechamento da matéria, não recebemos resposta.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.