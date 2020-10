A Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio do Diário Oficial dos Municípios, publicou nesta sexta-feira (02), o edital de um concurso público para 39 cargos diferentes, porém não definiu quais serão os números de vagas para cada uma.

O concurso será feito por meio de uma prova objetiva com 40 questões, e um teste de aptidão física, sendo este necessário apenas para os que prestarem concurso para salva vidas. Serão duas baterias de provas, a primeira na manhã do dia 06 de dezembro, e a segunda na tarde do mesmo dia.

Os cargos ofertados e que realizarão prova pela manhã são: Fiscal do meio ambiente, fiscal de defesa do consumidor, agente municipal de trânsito e transporte, fiscal de obras privadas, fiscal de postura e serviços, fiscal de vigilância sanitária, motorista “padrão c”, operador de sistema de videomonitoramento, técnico em enfermagem, imobilização ortopédica, assistente administrativo e almoxarife.

Já as que prestarão prova à tarde são: Atendente de consultório, salva vidas, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, auxiliar de serviço escolar, auxiliar de serviço gerais, fisioterapeuta, médico clínico geral (serão 3 cargas horárias diferentes para se inscrever, 20 horas, 24 horas ou 40 horas), médicos nas especialidades de ortopedista, infectologista, psiquiatra, cardiologista, veterinário, ginecologista, pediatra e do trabalho.

Para finalizar os cargos que farão prova durante a tarde do dia 06, vêm os de contador, fiscal de renda, auditor, arquiteto, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro, turismólogo e biólogo.

Para se inscrever, o candidato precisará entrar no site da www.gualimp.com.br (empresa responsável pela realização do concurso), até o dia 28 de outubro, apresentando os documentos necessários, e será também cobrada uma taxa de R$60 por inscrição (podendo ser requisitada a isenção, conforme o edital).

O local e horário da prova só serão divulgados no comprovante de inscrição definitivo, porém a prova terá uma duração máxima de 3 horas, abordando conhecimentos de português, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.