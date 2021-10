A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce), está organizando a II Semana do Turismo de Anchieta. Para isso, irá contar com parcerias de empresas privadas e autônomos para a criação das atividades que serão desenvolvidas durante o evento, previsto para ocorrer até o final deste ano.

Um edital de chamamento público foi lançado para adesão de potenciais interessados. As inscrições acontecem de 24 de outubro a 03 de novembro, presencialmente na Seturce ou pelo e-mail: secturismoanchieta@gmail.com . Conforme o edital, o interessado poderá ofertar mais de uma proposta de atividade. CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL.

Segundo a Seturce, ao longo dos meses de novembro e dezembro a pretensão é promover palestras, workshops, documentários, tour virtual e apresentação gastronômicas sobre as potencialidades turísticas e empreendedoras do município. Os custos e despesas, bem como os valores a serem cobrados para a realização das ações propostas, serão de total responsabilidade das empresas e ou autônomos que se classificarem neste edital.

“O turismo é uma economia forte e geradora de emprego e renda significativa em Anchieta. Com diversos atrativos, riqueza cultural e gastronômica, com quase 500 anos de história, fazem de Anchieta um local bastante procurado e com potencial para atrair muito mais turistas, além do que atualmente escolhem a terra de São José de Anchieta como local de visitação, descanso e lazer”, destaca o titular da pasta, Caio Mozer.

O secretário destaca ainda que o setor turístico precisa passar por novos panoramas de direcionamento, uma vez que as perspectivas futuras ocasionadas pela pandemia da Covid-19 trouxeram mudanças de comportamentos e novas tendências mercadológicas.

O evento terá apoio de diversos setores públicos e da instância de governança da região, a Agência de Desenvolvimento da Região da Costa e da Imigração (Adeturci).