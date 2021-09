Na tarde deste domino (12), um carro invadiu a vitrine de uma loja após outro veículo colidir nele no bairro Muquiçaba, em Guarapari. O nome dos envolvidos ainda não foi divulgado. Um outro homem ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros informou que um carro tinha parado em um ponto de ônibus para uma pessoa descer do veículo, quando outro carro bateu na parte de trás. Com o impacto da colisão, um dos carros bateu nas grades de um estabelecimento comercial, enquanto o outro veículo perdeu o controle e invadiu a vitrine de uma loja.

O exame do bafômetro foi feito no dono do veículo que causou o acidente e o resultado foi negativo. Entretanto, o condutor não tinha carteira de motorista e tentou fugir do local, mas foi encontrado e levado para a Delegacia de Guarapari.