O motoboy Bryan de Oliveira, que se acidentou em serviço no dia 05 de dezembro, precisou amputar a perna lesionada. A operação foi realizada no último sábado (12), por volta das 17h. A família do entregador está precisando de ajuda para arcar com despesas decorrentes.

Cirurgia. A família entrou em contato com a redação e afirmou que o procedimento foi um sucesso. “Ele está melhor”, conta a prima, Josiele Brandão. “Até mesmo as dores diminuiram”. Entretanto, Bryan ainda não tem nenhuma previsão de alta.

Apesar de Bryan já ter passado pela amputação, seus familiares decidiram se mobilizar e arrecadar dinheiro para sua recuperação. A meta é conseguir uma prótese ortopédica para melhor locomoção do jovem de 21 anos. Segundo a família, Bryan precisa de fraldas, muleta e outros insumos necessários.

Rifa. A prima de Bryan, Josiele Brandão, tomou a iniciativa de fazer uma rifa para custear as despesas médicas do rapaz acidentado. “Ele é um menino trabalhador que ajuda os pais em tudo”, conta Josiele ao Portal 27. “Me prontifiquei a fazer a rifa em prol [do tratamento] do Bryan.”

A ação entre amigos custa 5 reais e sorteia duas cestas; uma de cosméticos e outra de chocolates. Para garantir sua rifa e concorrer ao prêmio, basta entrar em contato com Josiele no telefone 27 99737-1580.