Reta final capixaba: candidatos a governador avaliam campanha e projetam resultados nas urnas

Os cinco candidatos ao Governo do Espírito Santo compareceram às urnas ao longo deste domingo (4) para registrar seus votos e avaliar a caminhada eleitoral. Enquanto Ricardo Ferraço (MDB), Rafael Demuner (UP), Breno Barcelos (Missão) e Helder Salomão (PT) votaram no período da manhã, Lorenzo Pazolini (Republicanos) votou no início da tarde.

Confira como foi a votação de cada postulante e suas declarações:

Ricardo Ferraço (MDB)

Candidato à reeleição, o governador Ricardo Ferraço (MDB) votou às 8h30 na Escola da Ilha Novo Mundo, no bairro Praia do Canto, em Vitória. Ele chegou acompanhado de Renato Casagrande (PSB), candidato ao Senado.

“Foram quase 50 dias de um diálogo intenso com a população capixaba. Meu otimismo e confiança vêm do reconhecimento que as pessoas têm pela transformação real que estamos fazendo no Espírito Santo”, declarou Ferraço.

Rafael Demuner (UP)

Candidato pelo partido União Popular, Rafael Demuner votou às 9h10 no Colégio Salesiano, em Jardim Camburi, na Capital. O postulante esteve acompanhado de sua assessoria.

“Nós da Unidade Popular conseguimos uma ótima candidatura e também apresentar nosso programa ao povo capixaba. A gente quer conquistar o Governo do Estado para tirar o poder da velha classe política e trazer para a classe trabalhadora”, destacou Demuner.

Breno Barcelos (Missão)

O engenheiro civil Breno Barcelos (Missão) compareceu ao Colégio Darwin, em Jardim da Penha, Vitória, por volta das 10h para exercer seu direito de voto.

“Tivemos uma adesão da população muito grande, muitas pessoas cooperando com a campanha e participando de forma voluntária. Agradeço já desde cedo, não importando qual seja o resultado”, afirmou Barcelos.

Helder Salomão (PT)

Em Cariacica, o candidato Helder Salomão (PT) votou às 11h47 no CMEI Tarcílio Montanari, localizado no bairro Bela Aurora.

“A nossa expectativa é que tenhamos um dia de democracia, o dia em que o povo vai escolher o futuro do Espírito Santo. Nós estamos confiantes. Há ainda mais de 50% de eleitores indecisos, isso mostra que a eleição está aberta”, disse Salomão. (Nota: O dado mencionado pelo candidato refere-se ao cenário espontâneo das pesquisas eleitorais, momento em que os nomes dos concorrentes não são apresentados previamente aos entrevistados).

Lorenzo Pazolini (Republicanos)

No início da tarde, às 12h40, Lorenzo Pazolini (Republicanos) esteve na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), no bairro Santa Lúcia, para votar.